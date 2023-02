Colpo grosso da Givenchy a New York

AGI - Furto in vecchio stile da migliaia di dollari nel celebre store di Givenchy a Manhattan. Tre uomini e una donna sono entrati alle 7,30 di mattina nella boutique di Greene Street, a Soho. I quattro hanno usato un pesante martello per rompere la vetrata della porta d'ingresso, poi sono entrati e hanno portato via borse, scarpe e vestiti per un valore di oltre cinquantamila dollari. Il tutto sarebbe durato pochissimi minuti.

L'allarme non era inserito perché c'era in servizio un addetto alla security, elemento su cui però gli investigatori non hanno fornito dettagli. La boutique, che doveva aprire alle 11, è rimasta chiusa fino al pomeriggio.