Studentessa accoltellata in un campus universitario a Parigi

AGI - Una studentessa è stata accoltellata all'interno del campus universitario di Paris-Citè nel quartiere di Saint-Germain-des-Pres a Parigi. Secondo quanto riporta la stampa locale la giovane, uscendo dall'ascensore, è stata colpita da un uomo. Portata in ospedale, non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato poco dopo.