La rabbia dei francesi contro la riforma delle pensioni, oltre due milioni in piazza 

Sono oltre 2 milioni le persone che hanno manifestato in Francia contro la riforma delle pensioni: lo ha dichiarato il segretario generale della CGT, Philippe Martinez. Per ora il ministero dell'Interno non ha ancora fornito le sue stime. Le manifestazioni a Parigi e in molte altre località di tutto l'Esagono sono state oltre 200, nel giorno dello sciopero generale proclamato dai sindacati contro la proposta di alzare l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Qualche tensione si è registrata a Parigi, Lione e Rennes, dove le manifestazioni erano particolarmente affollate.