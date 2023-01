Alberto di Monaco: "Tutti insieme contro il gas serra"

AGI - "Non solo da parte dei governi" ma lo sforzo per combattere i gas serra e salvaguardare la salute delle regioni polari passa anche attraverso l'impegno "della società civile, degli organismi internazionali e del mondo degli affari". Lo dice il principe Alberto di Monaco, intervistato a Davos dove è in corso il meeting annuale. Il Principe è da sempre sensibile ai temi legati alla salvaguardia del pianeta e alla lotta contro il cambiamento climatico.