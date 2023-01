È morto il capodoglio arenato in una baia vicino a Osaka

Le autorità della città di Osaka, in Giappone, hanno confermato la morte di una balena trovata spiaggiata in una baia lo scorso 9 gennaio e stanno valutando come procedere in futuro per evitare il verificarsi di eventi simili. Nei prossimi giorni verrà individuato il piano migliore per la rimozione della carcassa.

La balena in difficoltà, un capodoglio (physeter macrocephalus), è stato individuato vicino alla foce del fiume Yodo, a circa 400 metri a sud dal molo più vicino e a meno di due metri di profondità. Monitorato da vicino, nelle ultime ore non è stato osservato alcun movimento o segno di respirazione. Il decesso è stato confermato da un team di esperti dell'acquario locale Kaiyukan, che si è avvicinato all'esemplare.