Nel 2022 le catastrofi naturali sono costate agli Usa 165 miliardi di dollari

AGI - I grandi disastri, tifoni alluvioni e altri eventi meteo estremi, che hanno colpito gli Stati Uniti nel 2022 hanno causato almeno 165 miliardi di dollari di danni, secondo un rapporto federale che sottolinea l'effetto amplificante del cambiamento climatico. Il dato annuale rappresenta il terzo più alto da quando i dati sono stati rilevati dall'Agenzia Nazionale Oceanica e Atmosferica degli Stati Uniti (NOAA) nel 1980.

L'uragano Ian, che ha devastato la Florida alla fine di settembre, è stato di gran lunga l'evento più costoso del 2022 e ha causato solo danni per 112,9 miliardi di dollari. I due anni con più danni in passato sono stati il 2005 (uragano Katrina) e il 2017 (uragani Harvey e Irma).

