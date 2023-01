Harry contro Camilla: "Ha lastricato la strada di cadaveri"

AGI - Camilla Parker Bowles, la storica amante di Carlo III, ha "lastricato la strada di cavaderi" pur di diventare regina e ripulire la sua immagine di "cattiva". È l'ultimo strale lanciato dal principe Harry e potrebbe essere quello che affosserà definitivamente il suo auspicio (almeno a parole) di ricucire i rapporti con il padre.

Harry ha anche accusato la matrigna, ora regina consorte, di aver fatto trapelare alla stampa molte fughe di notizie sulla famiglia, una famiglia -dice- in cui c'è qualcuno disposto ad andare "a letto con il nemico", la stampa appunto.

Il duca di Sussex ne ha parlato in un'intervista per la CBS trasmessa negli Stati Uniti domenica sera e concessa a una star del giornalismo statunitense, Anderson Cooper.

Secondo il principe, Camilla è diventata un pericolo perché era stata scelta come "la cattiva" dalla stampa, per il ruolo svolto nella fine del matrimonio dei suoi genitori, e doveva riabilitare la sua immagine grazie "alle connessioni che creava" con i giornalisti. "E con una famiglia costruita sulla gerarchia, con lei sul punto di diventare regina consorte, ci sarebbero state persone o cadaveri lasciati in strada a causa di tutto ciò".