"Mi ha aiutato dall'inizio", McCarthy ringrazia Trump 

AGI - Come da prassi, Kevin McCarthy ha giurato come speaker della Camera dei Rappresentanti e conversando con i cronisti ha ringraziato l'ex presidente Donald Trump per averlo aiutato a ottenere i voti necessari dei dissidenti del suo partito.



Trump "è stato con me fin dall'inizio. Qualcuno ha espresso qualche dubbio, ma lui c'era e c'era completamente", ha affermato McCarthy secondo quanto riporta la Cnn. "Mi chiamava e chiamava gli altri. Era davvero impegnato per aiutarmi a ottenere quei voti finali".