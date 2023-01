Con le news di @AC2ality quattro ventenni di Madrid spopolano su Tik Tok

"Adidas non compare nella foto più importante dei Mondiali", dichiara un recente video dall'account @ac2ality su TikTok, perché “al momento di consegnare la Coppa, la foto che stava per girare al mondo non era esattamente quello che ci si aspettava”. In che senso? Il mantello che l'emiro del Qatar ha fatto indossare a Messi nascondeva il logo dello sponsor.

Il video dura in tutto un minuto ed è stato visto finora da più di 5 milioni di persone. La fonte, dice il video, è il quotidiano Marca, ma in realtà è il sito Direct Marketing, dal cui articolo sono state prese intere frasi per il copione. Però l'impatto video è stato maggiore dell'articolo. Ebbene, Ac2ality che l’ha diffuso “ha 4 milioni di follower su TikTok, spiega il Paìs, cifra che lo colloca come “il più grande account di informazioni in lingua spagnola e il secondo in Europa, solo dietro l'inglese Daily Mail”, secondo un recente rapporto del Reuters Institute.

Ebbene, i fondatori di Ac2ality sono quattro 26enni di Torrelodones (Madrid): Gabriela Campbell, Daniela Álvarez, María Murillo e Paula Muñoz, alla cui inventiva l’account deve il successo se oggi nel mondo ci sono solo cinque account di notizie sopra Ac2ality: oltre a Daily Mail, Now This e Nbc News (Usa) e Metro Tv News e Republika (Indonesia). Per visualizzazioni video è il terzo medium al mondo, dietro Nbc e G1-Globo (Brasile).

Scrive il quotidiano spagnolo che i quattro fondatori dicono oggi “di poter vivere di Ac2ality”, nel senso che da un anno “lavorare al canale ha permesso loro di generare entrate sufficienti per essere il loro lavoro principale”. I soldi, spiegano, “non provengono specificamente dalle visualizzazioni o dalla pubblicità sul loro account TikTok, ma anche dal podcasting e dalla creazione di contenuti per altri”. Preferiscono non parlare di cifre specifiche per via delle trattative in corso.

Secondo dati certificati dal Reuters Institute, TikTok è l'app globale più scaricata dal 2020. In Spagna è passato dal 5% degli utenti nel 2020 al 25% nel 2022 e tra le persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni mentre l'utilizzo globale di TikTok “per informazione” è pari al 15%, il più alto di tutte le età. Questo è anche il pubblico di riferimento di Ac2ality, anche se ci sono pure molti adolescenti, rigorosamente diviso in 51% donne, 49% uomini.

Come sono arrivati i quattro ​​a questo risultato? Ci sono due motivi fondamentali: per prima cosa hanno iniziato a far sul serio nel 2020, quando non c'era quasi nessuna competizione di informazioni su TikTok, e per seconda l’uso della lingua, lo spagnolo, e il tono. "Le parole devono essere super colloquiali", afferma Campbell, “è un semplice vocabolario, non diamo per scontato che i follower capiscano certi termini”, aggiunge. Il segreto è un linguaggio semplice, legato ad alcune immagini di fondo, unite alla notizia e a qualche meme. Parlano normalmente. I suoi slogan promozionali-chiave sono: "Traduciamo i giornali", "Notizie in 1 min", "Spiegamelo facilmente" e "Le 5 cose di oggi".

Il resto del loro lavoro è simile a qualsiasi altro mezzo: vedere cosa è successo, decidere cosa interessa il pubblico e riconfezionarlo. Nessuno dei quattro ha studiato giornalismo. Hanno fondato Ac2ality perché non capivano bene “cosa fosse la Brexit” quando vivevano a Londra. Ac2ality ha iniziato su Instagram, ma i suoi fondatori hanno capito subito che TikTok era la loro piattaforma. Oggi Ac2ality è su Instagram, ha un account su Youtube, Twitch e Twitter. Nessuno di loro ha un grande afflato per TikTok, dove pubblicano una media di 5 video al giorno, tranne nel weekend.

Su TikTok, come nei media tradizionali, il titolo è quasi tutto. Ed è il loro vero segreto per carpire l’attenzione.