Il presidente Lula oggi rende omaggio alla salma di Pelè

AGI - Il presidente brasiliano Inacio Lula da Silva, è atteso oggi nello stadio del Santos per rendere omaggio alla salma di Pelè, prima della chiusura della veglia funebre alle 13 ora italiana. Per tutta la notte è proseguito il flusso ininterrotto di tifosi desiderosi di salutare la leggenda del calcio brasiliano e mondiale. Dopo il 'velorio', nel pomeriggio la salma sarà portata in corteo nella città dello Stato di San Paolo, con una sosta a Canal 6, la zona dove vive la madre centenaria di O Rei, Dona Celeste.

L'ultima tappa al cimitero Memorial Necropole Ecumenica, il più alto del mondo e sviluppato in verticale, dove la bara di Pelè sarà sarà tumulata. La tomba di famiglia è al nono piano con vista sul 'suo' stadio, anche se le autorità locali hanno proposto di tumularlo nel mausoleo del cimitero, per permettere al pubblico di rendergli omaggio. Alla tumulazione saranno presenti solo i parenti più stretti.