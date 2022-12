Usa: per la tempesta polare più di 3.000 voli annullati oggi 

E' salito a piu' di tremila il numero dei voli cancellati oggi negli Stati Uniti a causa del maltempo, mentre sono 4.100 quelli che registrano ritardi anche di molte ore. E' quanto emerge dal sito FlightAware, che monitora il traffico aereo in tempo reale. Il dato dovrebbe crescere nelle prossime ore. Quattro sono gli aeroporti che registrano le maggiori difficolta': il Denver International Airport, il Midway International Airport di Chicago, l'Harry Reid di Las Vegas e l'aeroporto internazionale di Baltimora/Washington.

Intanto mentre resta l'emergenza legata alla tempesta di neve che ha provocato, finora, piu' di sessanta morti in tutto il Paese, nella parte occidentale dello Stato di New York, tra le piu' colpite dal vortice polare, e' in arrivo una nuova minaccia: dopo le abbondanti nevicate di questi giorni si attendono nella zona dei laghi possibili inondazioni causate dallo scioglimento della neve. La Guardia nazionale sta provvedendo rifornimenti di cibo e gasolio alle comunita' rimaste isolate da giorni. (AGI)

