La grande tempesta di ghiaccio negli Stati Uniti

AGI - I governatori di dodici Stati, in Usa, hanno proclamato lo stato d'emergenza per quello che viene chiamato lo "snowapocalipse" o "snowaggedon", a indicare l'ondata polare ai massimi livelli.

Le tempeste di neve unite al vortice polare porteranno temperature record, che dovrebbero arrivare anche a -29 e, in alcune zone montuose del Wyoming, addirittura a una minima di -70 gradi Fahrenheit, equivalente a -57 gradi Celsius.

Attese le prime nevicate "brutali" a nord dello Stato di New York, rese ancora più preoccupanti dalla "bomba ciclone" di freddo che sta spazzando ampie zone del Paese. In Ohio la temperatura dovrebbe scendere a -17. Sempre in Wyoming la colonnina di mercurio è passata, all'ora di pranzo, da 6 gradi a -16 nel giro di un'ora. Registrati -11 gradi a Dallas, in Texas. La Guardia nazionale verrà schierata in molti Stati, dal Colorado al Connecticut, dal Kentucky al Maryland, Missouri, North Carolina e Oklahoma.

© Afp Nevicata negli Stati Uniti

Quella che i meteorologi hanno descritto come una "tempesta unica nella generazione" ha fatto cancellare 10mila di voli durante una delle settimane di viaggio più trafficate dall'inizio del pandemia di coronavirus.

Più di 300 chilometri dell'Interstate 90, l'autostrada che passa nel nord degli Stati Uniti, sono stati chiusi per vento forte e bufere di neve. Più di 80.000 famiglie in Texas sono senza corrente e così decine di migliaia in Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Tennessee.