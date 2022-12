Scholz al G7: "Un Piano Marshall per Kiev". Zelensky propone summit mondiale

AGI - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato la creazione, all'interno del G7, di una piattaforma per coordinare gli aiuti finanziari all'Ucraina, "qualcosa comparabile al Piano Marshall", che fu messo in campo dagli Stati Uniti per aiutare la ricostruzione dell'Europa dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo del G7 è "articolare questa piattaforma il prima possibile", ha aggiunto Scholz, leader del Paese che questo semestre ha avuto la presidenza di turno del G7.

Today's statement by the G7 and the "Terms of Reference" for the climate club can be found here: https://t.co/2SXoom3hmG https://t.co/1c3F3T2Kji — G7 GER (@G7) December 12, 2022

Alla pattaforma parteciperanno l'Ucraina, ma anche le principali istituzioni finanziarie internazionali e altri attori globali, ha spiegato il Cancelliere tedesco parlando alla stampa al termine dell'incontro. Scholz ha anche ripetuto la determinazione del G7 a "mantenere il sostegno a Kiev finché sarà necessario".

L'incontro, a cui ha partecipato in collegamento video anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, era incentrato sul sostegno all'Ucraina e ha preceduto la conferenza internazionale che si terra' domani a Parigi per coordinare gli aiuti, anche energetici, in vista dell'inverno.