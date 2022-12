Anarchici greci rivendicano l'attacco all'auto di Susanna Schlein

AGI - Anarchici greci hanno rivendicato l'attacco contro due auto dell'ambasciata italiana ad Atene del 2 dicembre, quando ignoti hanno incendiato un'automobile della consigliera Susanna Schlein, n.2 della rappresentanza diplomatica, mentre vicino ad una seconda auto di proprieta' della diplomatica era stata rinvenuta una bottiglia molotov con la miccia semi-consumata.

L'attacco e' stato rivendicato da un gruppo che si e' autodefinito 'Il Carlo Giuliani Revenge Nuclei', che sostiene di aver agito a "sostegno di un anarchico italiano in carcere in sciopero della fame da ottobre". "Compagno, non importa quanto si sforzino di seppellirti, non ti dimenticheremo mai", scrive il gruppo riferendosi ad Alfredo Cospito.