Macron parla con Musk: "Insieme a Twitter per la protezione digitale dei bambini" 

AGI - Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato Elon Musk durante il suo viaggio negli Stati Uniti e i due hanno avuto una "conversazione chiara e sincera" su Twitter e la moderazione dei contenuti.

Secondo quanto condiviso dal leader francese sullo stesso social network nelle prime ore del mattino, l'incontro, di persona, è avvenuto venerdì pomeriggio. "In linea con la nostra ambizione di decarbonizzare e reindustrializzare la Francia e l'Europa, oggi ho parlato con Elon Musk dei futuri progetti industriali verdi, in particolare della produzione di veicoli elettrici e batterie", ha dichiarato.

Nous allons travailler avec Twitter pour améliorer la protection des enfants en ligne. Elon Musk me l'a confirmé aujourd'hui. Protégeons mieux nos enfants en ligne ! https://t.co/G31YgUFV6c — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2022

Ma Macron ha approfittato dell'incontro anche per parlare di Twitter e i due hanno avuto, ha detto, una "conversazione chiara e sincera". "Non c'è posto da nessuna parte per i contenuti terroristici e di estremismo violento. Collaboreremo con Twitter per migliorare la protezione online dei bambini. Elon Musk me lo ha confermato oggi", ha scritto il presidente francese.

L'incontro è avvenuto nel giorno in cui il New York Times ha pubblicato i risultati di diversi studi che suggeriscono che l'incitamento all'odio è salito alle stelle su Twitter da quando il social network è stato acquisito da Musk.

Questi dati contraddicono le affermazioni dell'imprenditore e del suo team, che hanno assicurato che l'incitamento all'odio è stato ridotto sul social network.