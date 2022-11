Trump attacca la Corte Suprema: "Ha perso il suo onore"

AGI - L'ex presidente Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema definendola un "corpo politico", dopo che i giudici hanno autorizzato la consegna da parte del dipartimento del Tesoro delle dichiarazioni dei redditi del tycoon alla commissione della Camera. "Perché - ha commentato Trump sulla sua piattaforma social, Truth - qualcuno dovrebbe essere sorpreso che la Corte Suprema ha deciso contro di me, lo fanno sempre!".

"Non ha precedenti - ha aggiunto - il dover consegnare le dichiarazioni dei redditi, e crea un terribile precedente per i futuri presidenti. Joe Biden ha pagato le tasse su tutti i soldi che ha guadagnato con Hunter (il figlio, ndr) e oltre?". Trump ha poi accusato la Corte Suprema di "aver perso il suo onore, prestigio e reputazione".

Trump trashes his own right-wing majority in the Supreme Court after they denied his attempt to hide his tax returns. pic.twitter.com/ywi3kigvEA