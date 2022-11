Bocciata la richiesta di Trump di mantenere la segretezza sulla dichiarazione dei reddi  

AGI - Negli Stai Uniti, un altro brutto colpo della Corte Suprema a Donald Trump: la Corte ha bocciato la richiesta dell'ex presidente perché fossero mantenute segrete le sue dichiarazioni dei redditi. La Corte ha dato il 'via libera' alla consegna dei documenti a una Commissone della Camera, la 'Ways and Means', che sta indagando sulle possibili violazioni fiscali del 'tycoon' e che cerca questi documenti da anni (commissione peraltro guidata dai democratici).

Il 'via libera' significa che il ministero del Tesoro puo' consegnare sei anni di dichiarazioni fiscali di Trump e di alcune delle sue società. La Corte ha emesso la sentenza all'unanimità. Trump è stato il primo presidente degli Stati Uniti dai tempi di Gerald Ford a non pubblicare la sua dichiarazione dei redditi ogni anno, una tradizione che i suoi predecessori consideravano parte del loro dovere di trasparenza e responsabilità nei confronti del popolo.

