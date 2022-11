Collisione a in volo tra due aerei della II Guerra Mondiale in Usa

AGI - Sono sei le persone, tutti membri dell'equipaggio, che potrebbero essere morte nella collisione a mezz'aria tra due aerei della Seconda guerra mondiale, che si stavano esibendo a uno spettacolo sui cieli di Dallas, il Wings Over Dallas airshow, in Texas. Lo riferisce Abc News.

Due aerei della Seconda guerra mondiale, tra i quali un B-17 Flying Fortress, si sono scontrati sopra i cieli di Dallas.

L'impatto con il caccia Bell P-63 KingCobra è avvenuto in volo alle 13:20 ora locale. Vari testimoni hanno caricato sui social network i video dell'incidente, in uno dei quali si vede uno dei velivoli che sembra spaccarsi prima di schiantarsi al suolo e innescare un incendio.

Era un'esibizione di aerei militari degli anni '40, organizzata nell'ambito del lungo weekend festivo.

#BREAKING: New angle of the mid-air collision obtained by @WFAA shows B-17 and other aircraft flying formations at #WingsOverDallas at 1:21p today, when it was hit by a P-63 and fell to the ground over the airfield at Dallas Executive Airport (RBD). pic.twitter.com/6NAS93b3re