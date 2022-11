Un aereo con 43 passeggeri è precipitato nel Lago Vittoria, in Tanzania

AGI - Un aereo è precipitato nel Lago Vittoria, in Tanzania. Lo riferisce la polizia, spiegando il volo era in viaggio verso la città nord-occidentale di Bukoba. C'erano 43 persone a bordo e finora 26 sono state salvate dai soccorritori. Lo hanno riferito le autorità locali dopo l'incidente, causato dal "maltempo".

Precision Air jet plunges into Lake #Victoria as it attempted to land at Bukoba Airport #Tanzania. T'was headed to Bukoba from Dar Es Salaam. Cause of #Plane #crash unknown, preliminary probe points to

Bad weather. Rescue efforts of 49 passengers on board underway. pic.twitter.com/SIZ71KC7sV — Brian Obuya (@ItsBrianObuya) November 6, 2022

"C'è stato un incidente che ha coinvolto un aereo della compagnia Precision Air che si è schiantato in acqua a circa 100 metri dall'aeroporto", ha riferito il comandante della polizia regionale, William Mwampaghale. Il commissario regionale Albert Chalamila ha detto che 43 persone, 39 passeggeri, due piloti e due membri dell'equipaggio di cabina, erano a bordo del volo PW 494 decollato dalla capitale finanziaria, Dar es Salaam e diretto nella città lacustre nella regione di Kagera. "Mentre parliamo, siamo riusciti a salvare 26 persone, che sono state trasportate in ospedale. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e stiamo comunicando con i piloti".