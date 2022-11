Un giudice di New York ha chiesto il monitoraggio dei conti della Trump Organization

AGI - Un giudice di New York ha ordinato che le finanze della Trump Organization vengano messe sotto la lente di un organismo indipendente di controllo, prima che venga avviata la causa civile sulle presunte frodi fiscali che l'azienda dell'ex inquilino della Casa Bianca è accusata di aver commesso per accedere a centinaia di milioni di finanziamenti bancari.

Il giudice Arthur Engoron ha così accolto la richiesta dell'Attorney general dello Stato di New York, Letitia James, che ha avanzato una richiesta di risarcimento a favore dello Stato da 250 milioni di dollari, una cifra record che andrebbe a ripianare quanto la Trump Organization, diretta dai figli di Donald Trump, avrebbe evaso in tasse nel corso di una decina d'anni.

BREAKING: Justice Engoron has GRANTED the NYAG Tish James’ motion for preliminary injunction AND the appointment of a monitor. James alleged Donald was committing fraud by hiding assets in a new company (called Trump Organization 2, by the way) pic.twitter.com/7gAjA1A9D3