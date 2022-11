Biden sale sull'Air Force One con in mano un libro su Lincoln

AGI - Joe Biden è salito a bordo dell'Air Force One diretto in Florida con in mano l'ultimo libro del premio Pultizer Jon Meacham, la mastodontica nuova biografia del 16esimo presidente degli Stati Uniti: "And There Was Light: Abraham Lincoln and the American Struggle" (Random House editore), 400 pagine più altre 200 di note. Meacham, da quando Biden è diventato presidente è un insider alla Casa Bianca. Il suo volume non è solo un testo storico, ma una bussola per i leader politici del 21esimo secolo.

La biografia di Lincoln firmata da Meacham vede nella leadership politica la necessità di un compromesso tra il pragmatismo e i principi morali. Non a caso in epigrafe del libro c'è una citazione di Lincoln: "La codardia morale è qualcosa che credo di non aver mai avuto".

Ad una settimana dal Midterm, Biden è atteso a breve a Miami per un comizio elettorale.