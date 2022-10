Aung San Suu Kyi è stata condannata ad altri 6 anni carcere

AGI - L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi, estromessa dal potere dopo un colpo di stato militare nel febbraio 2021, è stata condannata ad altri sei anni di carcere per due casi di corruzione. Lo dichiara all'AFP una fonte vicina al caso.

La 77enne premio Nobel per la pace, detenuta in isolamento in una prigione della capitale Naypyidaw, è stata oggetto di un lungo processo denunciato come "politico" dalla comunità internazionale. Era già stata condannata a 20 anni di reclusione per varie accuse.