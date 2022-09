L’alga killer che ha provocato la strage di pesci nell’Oder

AGI - “Gli scienziati polacchi hanno confermato le teorie secondo cui un'alga tossica è stata la principale responsabile della morte in massa dei pesci nel fiume Oder”. Lo scrive il settimanale tedesco Die Zeit nel riferire il parere di Agnieszka Kolada, dell'Istituto polacco per la protezione dell'ambiente che ha presentato un report frutto della inchiesta avviata subito dopo la moria. I ricercatori hanno quindi escluso le acque reflue industriali come possibile causa della morte di quasi 250 tonnellate di pesci nel fiume che segna il confine tra la Germania e la Polonia.

Il killer è la proliferazione della microalga Prymnesium parvum. In Polonia, tra il 12 agosto e l'8 settembre sono stati prelevati un totale di 221 campioni d'acqua da diverse sezioni dell'Oder, ha affermato Kolada, e Prymnesium parvum è stata rilevato nel 78% dei campioni, una tossina algale che per altro ha provocato una morte “improvvisa e rapida” dei pesci”.

#TBT to 2008 & a #fishery in #Norfolk & these #carp trying to #escape! Water quality revealed the presence of Prymnesium parvum, also known as golden algae, which produces toxins which can lead to #fish mortalities. Its responsible for millions of fish kills worldwide each year. pic.twitter.com/E8zcregpJD