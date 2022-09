"Elisabetta II è morta di vecchiaia", dice il certificato

AGI - Il certificato di morte di Elisabetta II indica che l'anziana monarca è morta di vecchiaia. Secondo il certificato pubblicato dal Records Office of Scotland, la regina è deceduta per "l'età avanzata" l'8 settembre alle 15:10 ora locale (18:10 ora italiana). La regina Elisabetta, che è morta in Scozia all'età di 96 anni, ha lasciato il trono al suo primogenito, Carlo, diventato re con il nome di Carlo III; sua moglie Camilla ha ottenuto lo status di regina consorte.