Ripristinata una delle 4 linee elettriche a Zaporizhzhia

AGI - E' stata riparata e riattivata una delle quattro linee elettriche principali della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel territorio occupato dai russi, che e' quindi stata riconnessa alla rete ucraina. Lo riferisce su Twitter l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea). "Con la riconnessione della linea principale ieri pomeriggio, le tre linee di emergenza stanno venendo tenute nuovamente in riserva", spiega l'Aiea, "le altre tre principali linee elettriche esterne da 750 kilovolt, che erano andate perse in precedenza durante il conflitto, rimangono inattive".

#Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is once again receiving electricity directly from national grid after engineers repaired one of the four main external power lines that have all been damaged during the conflict, IAEA learnt at the site today. https://t.co/wift7jorog pic.twitter.com/WN2M2oK82F