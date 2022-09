Il rover  Perseverance ha trovato molecole organiche su Marte

AGI - Gli scienziati della Nasa hanno annunciato che il rover Perseverance ha trovato indizi di vita microbica, in antiche rocce del letto del lago sul Pianeta rosso.

In una conferenza stampa, gli scienziati dell'Agenzia spaziale Usa hanno spiegato che diversi campioni di roccia raccolti su Marte contengono molecole organiche "associate alla vita".

Why are we so excited about new Mars rock samples collected by @NASAPersevere? Some have the highest concentration of organics this rover has ever seen.



This doesn’t necessarily mean life—we’ve got to bring them back to find out. Here are the next steps: https://t.co/uWyaZbvQzm pic.twitter.com/SLsYbxrcwY