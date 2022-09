L'addio di Harry alla regina: "Nonna, la nostra bussola"

AGI - Il principe Harry ha reso omaggio a Elisabetta II, definendola una "bussola" e ringraziando la "nonna" per il suo senso del dovere e il suo "sorriso contagioso". "Mentre celebriamo la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina, e piangiamo la sua perdita, ci viene in mente la bussola che ha guidato cosi' tanti attraverso il suo impegno nel servizio e nel dovere", si legge in una nota diffusa dal secondogenito di re Calro III, la cui rottura con la famiglia reale nel 2020, in seguito al matrimonio con Meghan Markle, scosse la monarchia.

"Nonna, anche se questa separazione finale ci porta grande tristezza, sono per sempre grato per tutti i nostri primi incontri, dai miei primi ricordi d'infanzia, il nostro primo incontro come comandante in capo, fino al primo momento in cui hai incontrato la mia cara moglie e hai abbracciato i tuoi pronipoti", ha continuato, "ho a cuore questi momenti condivisi con te e i molti altri momenti speciali nel frattempo. Manchi già, non solo a noi, ma al mondo intero".

"Ora onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di re Carlo III", ha aggiunto Harry, per poi concludere: "Grazie per il tuo impegno nel servizio. Grazie per i tuoi saggi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso".