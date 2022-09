Incendio in un locale del karaoke in Vietnam: 23 morti

AGI - Ha causato almeno 23 morti e 11 feriti l'incendio in un locale notturno nella provincia vietnamita di Binh Duong, nel sud del Paese. Il rogo è scoppiato nella notte e le fiamme hanno avvolto il secondo e il terzo piano dell'edificio di quattro piani, intrappolando clienti e lavoratori nel locale.

L'incendio è scoppiato in un locale per karaoke nella città di Thuan An, a circa 20 chilometri a nord di Ho Chi Minh City, per ragioni ancora sconosciute. Le fiamme si sono diffuse rapidamente e hanno intrappolato circa 40 persone all'interno del locale, alcune delle quali sono saltate da balconi e finestre a un'altezza di 8 metri per salvarsi.

Le autorità hanno aperto un'indagine per chiarire le ragioni dell'incendio. La polizia ha assicurato che le misure di prevenzione degli incendi nell'edificio erano state controllate prima dell'incidente. Il premier vietnamita Pham Minh Chinh ha ordinato l'ispezione degli stabilimenti a rischio, compresi i bar karaoke, che sono molto popolari nel Paese asiatico.