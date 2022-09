L'accusa di Lavrov: "Liz Truss è intrinsecamente antirussa"

AGI - La neo premier britannica, Liz Truss, è "intrinsecamente antirussa" ma farà bene a dare priorità a risolvere i problemi in sospeso con i Paesi dell'Unione Europea, a partire dalla Francia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in conferenza stampa a Mosca dopo un incontro con l'omologo thailandese Don Parmudwinai, riporta Tass.

"Credo che Liz Truss abbia ancora una priorità più alta", ha detto Lavrov interpellato sull'approccio che il nuovo primo ministro britannico avrà nei confronti di Mosca, "prima di formulare il suo atteggiamento nei confronti della Russia, che è palesemente negativo, dovrà sistemare le relazioni con i vicini, per esempio decidere se il presidente francese, Emmanuel Macron, sia un amico o un nemico". "Questa domanda rimane senza risposta", ha proseguito Lavrov, "credo che sarebbe più importante che i due vicini se ne occupino prima di lanciare i loro occhi ben oltre i loro confini".

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.



Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.



I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb