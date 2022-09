>

Strage in Canada. Ricercati due uomini che hanno ucciso dieci persone

Le ricerche in un'area vasta come mezza Europa, tra l'Alberta e il Manitoba. Si cercano un 31enne e un 30enne che potrebbero viaggiare a bordo di una Nissan Rougue nera. Per il premier Trudeau quanto accaduto è "orribile e sconvolgente"