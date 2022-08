Una 13enne è stata incriminata per l'omicidio di un tassista a New York

AGI - Una ragazzina di 13 anni è stata incriminata per la morte di un tassista afroamericano a New York, ucciso da una banda di quattro persone che aveva tentato di fuggire senza pagare la corsa. La ragazzina è la quarta persona a essere sospettata dalla morte di Kutin Gymah, 42 anni, sposato, padre di quattro figli.

Il tassista, dopo che i clienti erano fuggiti, li aveva rincorsi per farsi pagare, ma si era ritrovato circondato dalle stesse persone, che lo avevano picchiato e preso a calci. Finito in coma dopo un pugno, Gymah è morto.

Kutin Gyimah was the victim of a senseless attack this morning in Queens near Beach 54th St. and Arverne Blvd. As his loved ones mourn, Kutin is in the thoughts of the NYPD detectives who are working hard to apprehend those responsible. Anyone with info can call #800577TIPS. pic.twitter.com/QsupfQE0Ti