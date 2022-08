L'Ucraina teme una iniziativa russa "particolarmente crudele"

AGI - Il comando operativo meridionale delle forze armate ucraine ha comunicato la distruzione di un bastione russo nella regione di Kherson. Lo riporta il Kyiv Independent. Nell'operazione, riferisce il comando, sono stati uccisi venti soldati russi e sono stati distrutti due obici (un Msta-S e un Giatsint-S), due batterie missilistiche S-300 e un sistema radar Nebo-M.

Le forze russe, riferisce su Telegram il governatore di Kharkiv, Igor Terekhov, hanno a loro volta colpito con un missile la città di Kyivsky, senza causare vittime. L'artiglieria russa ha colpito nella notte anche la città ucraina di Nikopol, situata a pochi chilometri dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, sull'altra sponda del fiume Dnepr, riferisce il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko. Secondo Reznichenko, i distretti di Nikopol, Kryvoriz e Synelnykiv sono stati attaccati nella notte con batterie missilistiche Grad, alcuni edifici civili - tra cui una scuola e un asilo - sono stati distrutti e quasi 50 persone sono rimaste ferite.

Il presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, teme che mercoledì 24 agosto, quando ricorrerà la giornata dell'indipendenza del suo Paese, la Russia possa intentare qualche iniziativa "particolarmente crudele". "La prossima settimana è molto importante per noi tutti, per il nostro Paese. Il nostro Giorno della Bandiera, il nostro Giorno dell'Indipendenza", ha ricordato Zelensky domenica in un messaggio divulgato dai media ucraini. "Dobbiamo essere consapevoli che in settimana la Russia potrà tentare di fare qualcosa di particolarmente brutto, qualcosa di particolarmente crudele" ha detto il leader di Kiev: "Una degli obiettivi chiave del nemico è umiliare noi ucraini, svalutare le nostre capacità, i nostri eroi, seminare la disperazione, la paura, i conflitti".

Per questo a pochi giorni dalla festa dell'indipendenza ucraina, che si celebra il 24 agosto, le autorità di Kiev hanno annunciato il divieto di qualsiasi manifestazione pubblica dal 22 al 25 agosto nella capitale. Per la stessa ragione, il governatore della regione di Kharkiv ha annunciato un lungo coprifuoco dal 23 al 25 agosto.

"I media hanno riportato che a Mariupol si sta preparando un processo assolutamente disgustoso e assurdo contro i difensori ucraini, i nostri soldati che sono prigionieri degli occupanti" dell'esercito russo e "questa sarà la linea oltre la quale qualsiasi trattativa sarà impossibile" ha dichiarato Zelensky nel suo videomessaggio. "L'Ucraina non tollererà la presa in giro di persone di cui si può dire solo una cosa: sono eroi della loro Patria e hanno difeso la libertà del loro popolo dagli invasori", ha sottolineato il leader ucraino.

"Non importa cosa pensino gli occupanti, qualunque cosa pianifichino, la reazione del nostro Stato sarà assolutamente chiara", ha avvertito Zelensky. "Se si svolge questo spregevole processo, se la nostra gente viene portata in questi contesti in violazione di tutti gli accordi e le regole internazionali", ha aggiunto, "non ci saranno più conversazioni o negoziati con la Russia".