Storia della casa americana valutata diversamente in base al colore della pelle dei residenti

AGI - Una casa abitata da afroamericani ha meno valore rispetto a quella dove risiede una famiglia bianca. È quanto emerge dalla storia di una coppia del Maryland che ha fatto causa a un istituto prestiti e a una societù immobiliare per la diversa valutazione data alla loro casa a seconda del colore della pelle di chi l'aveva chiesta.

Nathan Connolly e la moglie Mott, entrambi professori alla Johns Hopkins University, avevano chiesto una valutazione della loro abitazione di Homeland, sobborgo residenziale abitato in maggioranza da bianchi, alla periferia di Baltimora.

L'obiettivo era quello di ottenere un finanziamento per una serie di lavori: secondo la denuncia, la compagnia aveva fatto una valutazione di 472 mila dollari, cifra ritenuta troppo bassa dalla società di finanziamenti per concedere il prestito.

A Black professor who studies housing discrimination had his house appraised: $472,000.

He then did a “whitewashing experiment,” removing indications of Blackness, and had a white colleague — another professor — stand in.

The appraisal? $750,000. https://t.co/0lyoqY9BLf