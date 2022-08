Con l'insegna poco originale di Stars Coffee riapre Starbucks in salsa russa

A trainare i consumi la forte domanda per le condizioni meteo con l'ondata di caldo, che costringe le perone a tenere accesi i condizionatori, l'offerta in calo per i tagli della Russia e la speculazione. "Questa potrebbe essere la più grande crisi energetica in Europa per almeno una generazione", ha affermato John Plassard, analista di Mirabaud