C'è stato un violento incendio nella zona del Ponte di Londra

AGI - L'incendio scoppiato vicino alla stazione di London Bridge, nel sud della capitale britannica, è sotto controllo e i treni sono tornati a circolare. Lo hanno riferito i pompieri che sono intervenuti in forze per domare le fiamme divampate a Southwark. Non ci sono feriti, hanno fatto sapere i vigili del fuoco.

Firefighters are continuing to tackle the fire under the railway arches in #Southwark. Trains to and from #LondonBridge are affected and several buildings have been evacuated https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/c8wwK39KkM