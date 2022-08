Spari contro soldati di Israele a Tulkarm, "ci sono feriti"

AGI - La sparatoria che ha coinvolto alcuni militari israeliani a Tulkarm, in Cisgiordania, non è un caso di terrorismo.

Lo ha riferito al Jerusalem Post una fonte dell'esercito israeliano. La testata parla di "almeno un ferito" senza specificare se si tratti di un militare o di un civile.

In precedenza Walla aveva riferito che un soldato israeliano era stato probabilmente colpito dai suoi commilitoni, non si sa se per errore o per altre ragioni.Ignoti a bordo di un auto hanno aperto il fuoco su alcuni soldati israeliani a Tulkarm, nei pressi della cosiddetta 'Linea Verde', in Cisgiordania.

A report was just received regarding a shooting attack adjacent to the town of Tulkarm.



More details to follow. — Israel Defense Forces (@IDF) August 15, 2022

Il giornale israeliano Maariv in un primo tempo aveva riferito che ci sono "diversi feriti" e che è in corso una caccia all'uomo per arrestare i "terroristi palestinesi" responsabili. Maariv è il primo medium israeliano a confermare che alcune persone sono rimaste ferite.

Alcuni canali Twitter filopalestinesi hanno diffuso alcuni brevi presunti filmati dell'accaduto e sostengono che gli aggressori abbiano sparato da tre direzioni diverse e non solo da un veicolo di passaggio ma non c'è alcuna conferma di tali voci.