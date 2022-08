Una forte esplosione è avvenuta in un centro commerciale a Erevan in Armenia

AGI - Una forte esplosione è avvenuta in un centro commerciale a Erevan, capitale dell'Armenia, e ha causato un numero ancora imprecisato di vittime. Lo riferisce il ministero per le Situazioni d'emergenza, secondo quanto si legge sul quotidiano armeno Aravot. "C'è stata un'esplosione nel centro commerciale Surmalu ed è scoppiato un incendio", fa sapere un portavoce, "secondo i dati preliminari, ci sono delle vittime".

An explosion accompanied by fire took place in "Surmalu" Shopping Center in Yerevan.#Armenian #Yerevan #explosion pic.twitter.com/yq5PRwhFHA