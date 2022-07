Storia di Tom, primo uomo a fare il giro del mondo a piedi con il suo cane

AGI - Sono pochissime le persone che decidono di fare il giro del mondo a piedi e ancora meno quelle che ci riescono. Ma Tom Turcich è riuscito nella doppia impresa: fare il giro del mondo insieme al suo cane. È la prima volta nella storia ufficiale. Per completare la sua sfida questo nuovo Forrest Gump americano del New Jersey ha impiegato sette anni.

È il decimo a riuscirci, mentre il suo cane, Savannah, è il primo in assoluto. Ad accogliere i due viaggiatori a casa, dopo una camminata di 48 mila chilometri, sono stati genitori, parenti, amici e gli abitanti di Haddon Township. Il rientro è avvenuto il 21 maggio ma la storia ha cominciato a fare il giro in questi giorni.

La motivazione che sta alla base dell'impresa è stata una tragedia che ha colpito il camminatore da record nel 2006: la morte della sua migliore amica, Ann Marie, scomparsa in un incidente sugli sci quando aveva 17 anni.

