Una sparatoria nel Maryland ha causato tre morti

AGI - Nuova sparatoria negli Stati Uniti, in un impianto di produzione a Smithsburg, nel Maryland. Secondo la polizia ci sono vittime e un giornale locale ha riferito di tre morti.

L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco è stato neutralizzato e ferito da un poliziotto, ha riferito l'ufficio dello sceriffo.

L'uomo è stato ricoverato in ospedale, ma al momento le loro condizioni non sono chiare. Il poliziotto ha riportato ferite lievi.

PIO en route to Smithsburg shooting investigation. Updates will be provided as information becomes available.

Smithsburg si trova a circa 100 chilometri ad Ovest di Baltimora; e secondo diverse testate, la sparatoria è avvenuta in un impianto della Columbia Machine.

In un tweet poco prima delle 16:00 ora locale, un deputato locale, il democratico David Trone, ha parlato di "sparatoria di massa".

We are actively monitoring the mass shooting in #Smithsburg right now, and our office is in contact with officials on the ground. If you're local, please stay away from the area as law enforcement responds.