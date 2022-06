>

L'Aiea ha approvato il primo testo critico contro l'Iran dal 2020

Il Consiglio direttivo ha approvato il documento proposto da Usa, Gb e Germania: "Non ci ha dato spiegazioni" su tracce di uranio trovate in tre siti. Hanno votato no Cina e Russia. La repubblica islamica ha spento due telecamere di sorveglianza da una centrale