Le accuse reciproche di Kiev e Mosca per l'incendio di uno storico monastero

Mosca e Kiev si accusano reciprocamente del rogo che ha colpito danneggiandolo in modo significativo lo storico monastero ortodosso Svyatogorsk Lavra, sulle sponde del fiume Severskij Donec nell'Est dell'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky, su Telegram, ha accusato Mosca di aver colpito deliberatamente il luogo di culto, a suo dire ormai "distrutto".

⚡️Zelenskyy said that 300 civilians, including 60 children, are hiding on the territory of the Svyatogorsk Lavra, which was shelled today



“The occupiers know exactly what object they are shelling. They know that there are no military targets on,” Zelenskyy said in a statement. pic.twitter.com/rgIjPTQdxU