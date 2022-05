Quadrante: i russi avanzano a Est

AGI - È nella parte orientale dell'Ucraina, dove infuriano i combattimenti per la conquista del Donbass, una "priorita'" ribadita anche oggi dal ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, che un giornalista francese di BFMTV, Frederic Leclerc-Imhoff, è rimasto ucciso mentre si trovava su un bus di civili in fuga.

La città di Severodonetsk e la vicina Lysycansk, entrambe nella regione di Lugansk, sono sotto assedio da diverse settimane ormai, ma ancora non sono completamente sotto il controllo di Mosca.

I combattimenti sono qui in corso anche in centro città, come ha segnalato il governatore della regione, definendo la situazione "molto difficile", al punto da non permettere l'evacuazione dei civili rimasti ne' il trasporto degli aiuti umanitari.

Qualche successo della controffensiva ucraina si registra nel Sud del Paese, sottolineano le forze armate, soprattutto nella regione attorno a Kherson, non lontano dalla Crimea, dove i russi sono arrivati all'inizio di marzo.

Colpi di artiglieria continuano a colpire Mykolaiv, sempre nella stessa area. Quanto a Melitopol, città del sud occupata dai russi nella regione di Zaporizhzhia, l'amministrazione filorussa ha parlato dell'esplosione di un'autobomba con due o tre feriti, accusando Kiev di questo "atto terroristico".

Intanto, si segnalano nuovi attacchi avvenuti la notte scorsa e questa mattina all'alba su Odessa. Mentre la Francia conferma l'invio di armi all'Ucraina, il presidente Joe Biden ha escluso che gli Usa intendano rifornire il Paese di missili che possano colpire il territorio russo.

Infine, il responsabile per la giustizia dell'amministrazione filorussa della repubblica di Donetsk, dove si trovano i 2.300 prigionieri politici che si sono arresi nelle scorse settimane dopo aver lungamente resistito difendendo l'acciaieria Azovstal a Mariupol, ha detto che saranno processati e che rischiano la pena di morte.