Lula vuole ricandidarsi alla presidenza del Brasile

AGI - L'ex presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha annunciato la sua candidatura per un terzo mandato presidenziale. "Siamo tutti pronti a lavorare non soltanto per la vittoria (alle presidenziali, ndr) del 2 ottobre, ma per la ricostruzione e la trasformazione del Brasile, che sarà un compito più difficile rispetto a ottenere la vittoria alle elezioni", ha affermato Lula, 76 anni, durante un comizio a San Paolo davanti a 4.000 sostenitori.