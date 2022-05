La Russia ha simulato un attacco con il lancio di missili nucleari

AGI - L'esercito russo ha simulato il lancio di missili nucleari nell'enclave di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania. Lo afferma il ministero della Difesa russo specificando che le unità di combattimento impiegate hanno anche effettuato "operazioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica". La Russia ha messo in allerta le proprie forze nucleari poco dopo l'invasione dell'Ucraina lo scorso 24 febbraio.

Per i prossimi tre giorni le Forze armate russe aprirannno un corridoio umanitario nel territorio dell'acciaieria di Azovstal a Mariupol "per evacuare i civili". La decisione è stata resa nota dal quartier generale russo per la risposta umanitaria e diffusa dall'agenzia Tass.

Nei giorni 5, 6 e 7 maggio dunque "le attività militari cesseranno" e le unità militari "saranno ritirate a distanza di sicurezza", assicura l'esercito russo, aggiungendo che i civili in uscita potranno scegliere qualunque direzione, sia verso il territorio della Federazione Russa e sia nelle aree controllate dalle autorità di Kiev.

Le forze ucraine all'interno delle acciaierie Azovstal a Mariupol, intanto, stanno sostenendo "uno sforzo sovrumano" e si trovano in "una situazione estremamente difficile". Queste sono le parole del comandante del battaglione Azov, in un breve video-messaggio pubblicato su Telegram, al termine dell'ennesima giornata di pesanti bombardamenti russi sull'acciaieria. "Sono orgoglioso dei miei soldati che stanno compiendo sforzi sovrumani per contenere la pressione del nemico... la situazione è estremamente difficile", ha detto il comandante Denis Prokopenko.

Mosca: le voci di una mobilitazione generale sono "assurde" Sono "un'assurdità" le voci, riportate dai media occidentali, secondo le quali il 9 maggio, in occasione del Giorno della Vittoria, il Cremlino dichiarerà la mobilitazione generale per la guerra in Ucraina. Lo ha detto a Interfax il vicepresidente della Commissione Difesa della Duma, Yury Shvytkin. "Non c'è fondamento dietro queste asserzioni secondo le quali la Federazione Russa si starebbe preparando a dichiarare una presunta mobilitazione generale. Né avranno fondamento in futuro", ha detto Shvytkin. "Queste voci, che citano fonti straniere, sono progettate per generare incertezza e panico tra la popolazione", ha aggiunto. L'ipotesi è stata inoltre definita "una bugia, un'assurdità" dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

L'ad di Unicredit ammette: uscire dal mercato russo è complicato "L'uscita dalla Russia è complicata, stiamo considerando ogni opzione". Lo ha affermato l'a.d. di Unicredit, Andrea Orcel, durante la call con le agenzie, aggiungendo che "comunicheremo le cose quando le faremo, non mentre sono in progress". L'istituto, ha aggiunto l'ad, ha ridotto l'esposizione verso la Russia per 2 miliardi di euro "a un costo minimo". Nella valutazione più recente - ha spiegato Orcel - lo scenario estremo di massima perdita sulla Russia ammonta a 5,2 miliardi di euro rispetto a una esposizione complessiva alla fine di aprile di 7 miliardi. "La riduzione dell'esposizione verso la Russia- ha detto è stata in parte effettuata con uno scambio di asset con controparti russe non soggette a sanzioni, ma queste opportunità stanno diminuendo poiché sempre più controparti sono soggette a sanzioni".

Kiev, 6 feriti nei bombardamenti notturni su Kramatorsk Attacchi aerei russi hanno colpito nella notte Kramatorsk, citta' dell'oblast di Donetsk ancora in mano agli ucraini, causando sei feriti. Lo ha dichiarato il sindaco di Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, secondo il quale è stata colpita un'area residenziale e sono stati danneggiati almeno tre palazzi, una scuola e un asilo.

Gb, le esercitazioni di Minsk sono di routine, nessuna minaccia Le esercitazioni militari in corso in Bielorussia appaiono di routine e al momento non c'è nessun segnale di un possibile ingresso di Minsk, stretto alleato di Mosca, nel conflitto in Ucraina. È quanto si legge nell'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica. "Le forze di terra bielorusse sono state osservate schierarsi dalle guarnigioni al campo per esercitazioni", si legge nel bollettino, "ciò è in linea con la norma stagionale, con la Bielorussia che entra nel culmine del suo ciclo di addestramento invernale nel mese di maggio". "Non sono al momento previste deviazioni dalla normale attività di esercitazione che potrebbero costituire una minaccia per gli alleati e i partner", spiegano gli 007 di Londra. "La Russia cercherà probabilmente di gonfiare la minaccia posta all'Ucraina da queste esercitazioni allo scopo di tenere ferme al loro posto le forze ucraine nel Nord, impedendo loro di venire impegnate nella battaglia per il Donbass", spiega la Difesa di Londra. Ieri Andriy Demchenko, portavoce delle guardie di frontiera ucraine, aveva affermato che Kiev è pronta in caso di un intervento di Minsk nel conflitto. "Non escludiamo che la Federazione Russa possa a un certo punto utilizzare il territorio della Bielorussia, le forze armate della Repubblica di Bielorussia, contro l'Ucraina", ha dichiarato Demchenko, "pertanto siamo pronti".

La proposta di embargo Ue fa aumentare il prezzo del petrolio I prezzi del petrolio viaggiano positivi, dopo che l'Ue ha avanzato la sua proposta su nuove sanzioni contro la Russia, compreso un embargo sul greggio per sei mesi, facendo così compensare le preoccupazioni degli investitori sulla domanda cinese. I futures sul greggio Brent sono in rialzo dello 0,5%, a 110,74 dollari al barile mentre i futures sul greggio Wti degli Stati Uniti avanzano dello 0,4% a 108,21 dollari al barile. Tra le sanzioni proposte da Bruxelles, è compresa la graduale eliminazione delle forniture di greggio russo entro la fine del 2022. Intanto oggi si riunisce l'Opec+ che dovrebbe concordare l'aumento di 432 mila barili al giorno (bpd) nel mese di giugno. Il segretario generale dell'Organizzazione, Mohammad Barkindo, ha ribadito che non è possibile per altri produttori sostituire l'offerta russa, ma ha espresso preoccupazioni per il rallentamento della domanda da parte del principale importatore mondiale, la Cina, a causa dei lockdown.

Nyt, l'intelligence Usa aiuta a uccidere i generali russi Gli Stati Uniti hanno aiutato l'esercito ucraino con informazioni di intelligence a uccidere numerosi generali russi impegnati nell'invasione in Ucraina. Lo riporta il New York Times secondo il quale sarebbero una decina i generali di Mosca uccisi dalle forze armate di Kiev. "Gli Stati Uniti forniscono informazioni sul campo di battaglia per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese. Non forniamo informazioni con l'intento di uccidere i generali russi", ha detto all'Afp il portavoce dell'Nsc, Adrienne Watson. La pesante perdita di ufficiali militari russi di alto rango ha sbalordito i funzionari della sicurezza occidentale, che avevano parlato di sette generali uccisi a fine marzo, anche se da allora l'Ucraina ne ha rivendicati di più.

Le sirene antiaeree suonano in tutto il Paese Le sirene di allarme antiaeree si sono attivate questa notte in tutta l'Ucraina: a Kiev e Kharkiv, così come negli oblast di Dnipropetrovsk, Donetsk, Khmelnytsky, Cherkasy, Zhytomyr, Poltava, Ivano-Frankivsk, Kirovohrad, Vinnytsia, Volyn, Chernivtsi, Zakarpattia, Mykolaiv, Lviv, Ternopil, Odesa e Zaporizhzhia. Lo riporta 'The Kyiv Independent'.