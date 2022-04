Quanto costa la guerra agli sponsor di Kiev

AGI - L'Ucraina è preoccupata che gli 'sponsor' internazionali non mantengano l'impegno finanziario promesso perché Kiev riesca a far fronte all'invasione russa e chiede che trasformino le loro promesse in un reale sostegno. Lo ha detto il vice governatore della banca centrale, Sergiy Nikolaychuk, in un'intervista a Bloomberg.

L'Ucraina - ha spiegato - ha bisogno tra i 5 e i 7 miliardi di dollari al mese per colmare il buco di bilancio causato dall'invasione della Russia. Nikolaychuk, che era a Washington per gli incontri di primavera dell'Fmi e della Banca Mondiale, ha spiegato di non aver capito lui stesso quale sia l'importo esatto di tutti gli impegni (dal momento che il sostegno potrebbe arrivare in varie forme, anche in contanti per le spese governative, il sostegno militare, quello umanitario o l'aiuto ai rifugiati). "Ci sono molte promesse, molte promesse. Ma per trasformarli in vero sostegno finanziario, dovrebbe essere fatto un enorme lavoro dei nostri partner in diversi Paesi".







