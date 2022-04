Sparatoria in metropolitana a Brooklyn, 13 feriti

AGI - Almeno 13 persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in una stazione della metropolitana di Sunset Park, a Brooklyn, New York, questa mattina durante l'ora di punta. Lo riportano i Vigili del fuoco della città citati da diversi media locali.

La sparatoria è avvenuta alla stazione della 4th Avenue e della 36th Street intorno alle 9 di mattina. A sparare sarebbe stato un uomo che è poi fuggito dalla zona e non è stato catturato.

Suisnset Park è un quartiere residenziale a netta maggioranza bianca. Secondo alcuni testimoni, il sospettato sarebbe un uomo di colore e di circa 90 kg di peso, che indossava un giubbotto colore arancione come quello utilizzato dagli operai.

Il caos è iniziato poco prima delle 8:30 alla stazione della 25th St. a Sunset Park. L'uomo con il giubbotto ha lanciato diversi fumogeni contro un vagone quando le porte si sono chiuse e ha cominciato a sparare, hanno riferito fonti della polizia di New York.

Quando il treno ha raggiunto la fermata 36th St., le porte si sono aperte e chi era a bordo ferito è crollato sul marciapiede, tra il panico delle persone in attesa.

Sul posto sono al lavoro gli investigatori dell'FBI e dell'Antiterrorismo. Gli agenti di polizia stanno andando a piedi nei tunnel della metropolitana per andare ad avvisare i passeggeri bloccati nei treni fermi e poterli tranquillizzare.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

Non è al momento confermato il ritrovamento di congegni non esplosi, di cui aveva dato notizia Msnbc, mentre si parla di un lacrimogeno lanciato poco prima della sparatoria, come mezzo per creare confusione.

All'inizio la polizia aveva ricevuto una segnalazione per un vasto fumo che aveva invaso i locali sotterranei della metropolitana. All'arrivo alla stazione, sulla 36 Street, gli agenti hanno trovato uno scenario completamente diverso.

NYPD investigating possible explosion in Brooklyn subway station during morning rush hour https://t.co/KrVcVZrfsK pic.twitter.com/BsggS6kwAZ — New York Post (@nypost) April 12, 2022

Le immagini mostrano diverse persone a terra, insanguinate. Tutta la zona è stata chiusa, molte ambulanze in arrivo, ci sono anche gli agenti delle squadre speciali. La linea R che va da White Hall a Bay Ridge è stata bloccata.

© TIMOTHY A. CLARY / AFP Polizia alla stazione metropolitana di Brooklyn



La governatrice di New York, Kathy Hochu, e il sindaco della metropoli, Eric Adams, sono stati aggiornati sulla sparatoria. Adams tra l'altro è in isolamento perché da domenica ha il Covid-19.

Very dramatic video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/5cOdeYPIb1 — Kristoffer Kumm (@Kristofferkumm) April 12, 2022

La maggior parte delle linee che servono Brooklyn registra ritardi o interruzioni, così anche quelle di Manhattan per un effetto a catena. Il treno della linea Q che collega Upper East Side a Brooklyn è fermo alla stazione della 72 Street, i viaggiatori seguono con apprensione sui cellulari gli aggiornamenti sulla sparatoria. La polizia sta pattugliando tutte le fermate.

La polizia indaga l'accaduto come atto di terrorismo: lo ha riferito una fonte del dipartimento di polizia a Newsweek.