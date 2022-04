Quadrante: offensiva finale nel Donbass, Mariupol divisa in due

AGi - Il fronte orientale e quello meridionale restano i più caldi nel 47esimo giorno di guerra. L'offensiva finale russa nella regione orientale del Donbass è iniziata, ha detto un alto funzionario del ministero degli Interni ucraino. "I russi stanno accumulando le loro forze e continuano a ridistribuire le loro truppe e le loro attrezzature nelle regioni di Donetsk e Lugansk. "Non ci sono ancora le grandi battaglie di cui si parla così tanto in questi giorni, ma in generale potremmo dire che l'offensiva è già iniziata", ha aggiunto Denysenko.

Sud

Le forze russe hanno diviso in due Mariupol, nel Sud dell'Ucraina: conquistato il centro della città, hanno isolato le truppe ucraine in due località principali: il porto principale a Sud-Ovest e l'acciaieria Azovstal a Est. "Un precedente utilizzo da parte delle forze russe di munizioni al fosforo nell'area di Donetsk aumenta la possibilità di un loro futuro utilizzo a Mariupol, mentre si intensificano i combattimenti per la citta'", riferisce l'intelligence britannica nel suo ultimo bollettino.

Est

I russi rafforzano l'offensiva a Izyum per allargare le loro posizioni collegandole alla regione di Lugansk. Le forze russe continuano a bombardare le regioni di Donetsk e Lugansk, ma l'esercito ucraino ha respinto diversi assalti, distruggendo carri armati, veicoli e attrezzature di artiglieria russi. Sempre nell'Est, Kiev ha denunciato un bombardamento russo intorno a Kharkiv che ha causato la morte di 10 civili, tra cui un bambino, e 11 feriti. L'aeroporto nella città centro-orientale di Dnipro è stato distrutto dai bombardamenti. Nella regione di Dnipro, secondo l'esercito ucraino, il prossimo obiettivo russo è Slobozhansky. Verso Donetsk, i russi stringono la morsa sugli insediamenti di Popasna, Rubizhne, Nyzhne e Novobahmutivka.