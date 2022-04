Quadrante: Mosca punta Slovyansk, prossimo fronte cruciale

AGI - Mentre prosegue il ritiro russo dalle regioni settentrionali dell'Ucraina, il prossimo fronte cruciale, nel quarantunesimo giorno di ostilità, è la città di Slovyansk, nel settore centro-orientale del Paese.

È questo, secondo l'Institute for the Study of War (Isw), l'obiettivo di un'imminente offensiva delle truppe di Mosca che avanzano attraverso Izyum, a Sud Est di Kharkiv.

Con le recenti battute d'arresto in altre aree del paese, i funzionari russi hanno affermato che l'obiettivo principale della campagna è ora la "completa liberazione" del Donbass.

Il ministero della Difesa del Regno Unito conferma che le forze russe si stanno consolidando e riorganizzando per concentrare gli sforzi su questa regione, dove i separatisti controllavano già ampie porzioni degli Oblast di Lugansk e Donetsk.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 April 2022



