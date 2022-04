Di Maio in Armenia: l'Italia è garante della neutralità di Kiev

AGI - Il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, ha ribadito la condanna italiana "per l'inaccettabile aggressione" della Russia all'Ucraina, nonché la "piena solidarieta'" al governo di Kiev. Di Maio è nella capitale armena dove ha incontrato le massime cariche dello Stato, a inziare dal suo omologo armeno Ararat Mirzoyan. L'Italia, ha aggiunto il ministro, continua a lavorare per una tregua umanitaria e per i negoziati di pace, riconfermando di essere pronta a "farsi garante per la neutralità ucraina".

"L'Italia promuoverà e rafforzerà le relazioni bilaterali con l'Armenia su tutte le questioni di interesse comune" e sosterrà "le ambiziose misure finanziarie" che la Ue ha messo in campo per il Paese, ha spiegato Di Maio.

L'Italia è un solido partner dell'Armenia e conta, ha ricordato Di Maio, un interscambio commerciale cresciuto l'anno scorso del 10% sul precedente, riportandosi ai livelli prepandemici del 2019, oltre a una "qualificata presenza di imprese" soprattutto nei settori infrastrutture ed energia ma anche tlc, che sarà incrementata grazie a un nuovo accordo sulla protezione e la promozione degli investimenti. Allo stesso tempo, Di Maio ha sottolineato la diffusione dello studio della lingua italiana nelle scuole e università armene.

Il ministro ha anche ricordato le dolorose conseguenze del conflitto in Nagorno Karabakh con l'Azerbaijan, esprimendo "profonda solidarietà" per le numerose vittime civili e un impegno ad alto livello per "una soluzione pacifica, condivisa e sostenibile" che riporti la pace nella regione del Caucaso, "crocevia strategico per tutta l'Europa".