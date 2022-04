La portavoce della Casa Bianca Psaki 'sulla graticola'

AGI - La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, è tornata a gestire il briefing della Casa Bianca, a Washington, dopo che era trapelata la notizia secondo cui sarebbe sul punto di lasciare l'incarico per andare all'emittente progressista MSNBC. Psaki non lo ha confermato ma è stata sottoposta a un fuoco di fila di domande. "Il mio obiettivo ogni giorno rimane parlare a nome del presidente e rispondere alle sue domande, per quanto difficili, in molte occasioni, possano essere", ha detto con un sorriso.

Le è stato anche chiesto se ritenga etico continuare a svolgere un ruolo così delicato nella politica comunicatica del governo, in un momento in cui probabilmente sta negoziando un contratto con una delle emittenti che seguono il presidente. Psaki ha sostenuto di aver sempre rispettato le regole etiche e legali dell'amministrazione Biden. "Lo prendo molto sul serio", ha assocurato, sostenendo di aver sempre cercato di rispondere in modo equo alle domande dei giornalisti, indipendentemente dalla struttura per cui lavorano.